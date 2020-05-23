Один з лідерів автопрокату оголосив про банкрутство через коронавірус

Фото: автомобілі Hertz на тлі логотипу компанії (з відкритих джерел)

Компанія Hertz запустила процедуру банкрутства

Компанія Hertz, яка спеціалізується на прокаті автомобілів, оголосила про банкрутство через наслідки пандемії коронавірусу. Вона була на ринку з 1918 року.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, за 102-річну історію компанія пережила Велику депресію, зупинку виробництва автомобілів у США під час Другої світової війни та численні потрясіння цін на нафту.

При цьому, оголошуючи про банкрутство, Hertz має намір залишитися в бізнесі, реструктуризуючи свої борги й створюючи фінансово більш здорову компанію.

"Вплив коронавірусу на попит на поїздки був раптовим і драматичним, що призвело до різкого зниження виручки та майбутніх замовлень компанії. Залишається невизначеність щодо того, коли прибуток повернеться і коли ринок вживаних автомобілів повністю відкриється для продажу, що зараз потрібно", - говориться в заяві компанії.

На початку цього року компанія мала 568 000 авто і 12 400 корпоративних і франчайзингових локацій по всьому світу. Приблизно третина таких місць знаходиться в аеропортах.

Наприкінці березня Hertz мала боргових зобов'язань на 18,8 млрд доларів. Більшу частину цього боргу, 14,4 мільярда доларів, забезпечують її транспортні засоби. Більшість авто банки заберуть і будуть реалізовувати з аукціонів, що може вплинути на зниження цін на вторинному ринку в США і Європі.

Нагадаємо, раніше японський автовиробник Mazda попросив кредит у розмірі 2,8 мільярда доларів у трьох великих банків Японії у зв'язку зі збитками, понесеними через пандемію коронавірусу.

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Автор: Максим Зайченко