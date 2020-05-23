Один з лідерів автопрокату оголосив про банкрутство через коронавірус

Компанія Hertz запустила процедуру банкрутства
Компанія Hertz, яка спеціалізується на прокаті автомобілів, оголосила про банкрутство через наслідки пандемії коронавірусу. Вона була на ринку з 1918 року.
Про це повідомляє CNN.
Як зазначається, за 102-річну історію компанія пережила Велику депресію, зупинку виробництва автомобілів у США під час Другої світової війни та численні потрясіння цін на нафту.
При цьому, оголошуючи про банкрутство, Hertz має намір залишитися в бізнесі, реструктуризуючи свої борги й створюючи фінансово більш здорову компанію.
"Вплив коронавірусу на попит на поїздки був раптовим і драматичним, що призвело до різкого зниження виручки та майбутніх замовлень компанії. Залишається невизначеність щодо того, коли прибуток повернеться і коли ринок вживаних автомобілів повністю відкриється для продажу, що зараз потрібно", - говориться в заяві компанії.
На початку цього року компанія мала 568 000 авто і 12 400 корпоративних і франчайзингових локацій по всьому світу. Приблизно третина таких місць знаходиться в аеропортах.
Наприкінці березня Hertz мала боргових зобов'язань на 18,8 млрд доларів. Більшу частину цього боргу, 14,4 мільярда доларів, забезпечують її транспортні засоби. Більшість авто банки заберуть і будуть реалізовувати з аукціонів, що може вплинути на зниження цін на вторинному ринку в США і Європі.
Нагадаємо, раніше японський автовиробник Mazda попросив кредит у розмірі 2,8 мільярда доларів у трьох великих банків Японії у зв'язку зі збитками, понесеними через пандемію коронавірусу.
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Автор: Максим Зайченко