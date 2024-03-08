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Один из самых высоких показателей. СМИ за 2 недели установили имена 1500 убитых оккупантов

Иллюстративное фото: СМИ за 2 недели установили имена 1500 убитых оккупантов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские журналисты за прошедшие две недели установили личности еще 1555 ликвидированных в Украине оккупантов. Это один из самых высоких показателей с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу BBC.

Журналисты утверждают, что такая динамика потерь РФ похожа с данными, которые фиксировали зимой прошлого года во время попытки наступления оккупантов на Донбассе. За 2 недели февраля тогда были установлены имена 1679 убитых в Украине российских солдат. 

В издании объяснили, что поскольку информация о смерти оккупантов часто доходит до родственников с опозданием, то такие потери объясняются штурмами Авдеевки и более поздними атаками в Донецкой и Луганской областях. 

По информации BBC, россияне все чаще используют тактику частной военной компании "Вагнера" - атаки небольшими штурмовыми группами. В результате этого у врага большое количество потерь в личном составе. 

Как пишут журналисты, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось установить имена 46 678 солдат страны-агрессора, которых убили украинские защитники. Это только те потери, которые подтвердили по открытым данным.

"Реальное число погибших с российской стороны, по нашим наблюдениям, может быть в два раза больше. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 населенных пунктах по всей России", - добавляют в издании. 

Данные Генштаба ВСУ

Стоит заметить, что данные Генштаба Вооруженных сил Украины о российских потерях сильно отличаются. 

По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери страны-агрессора составляют 422 310 солдат

Также за прошедшие сутки, 7 марта, наши защитники обезвредили 880 оккупантов. 

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