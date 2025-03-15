Один из боеприпасов РФ попал в дом в Херсоне: спасатели вытащили человека из-под завалов

Атака на Украину

Напомним, что в ночь на 15 марта Россия выпустила по Украине 178 дронов и две баллистические ракеты "Искандер-М". Силы ПВО уничтожили 130 дронов, еще 38 беспилотников-имитаторов были потеряны без негативных последствий.

Оккупанты ударили по многоэтажке в Чернигове, а также атаковали Сумы и Харьковскую область. "Укрзализныця" сообщила об ударах по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской и Запорожской областях.

Армия РФ дважды атаковала Одесскую область, в частности Черноморск и Одессу, в результате чего два человека пострадали. В результате атак были отключения света, воды и газа в Черноморске, но ситуация уже стабилизирована.