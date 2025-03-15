ua en ru
Сб, 15 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Один из боеприпасов РФ попал в дом в Херсоне: спасатели вытащили человека из-под завалов

Суббота 15 марта 2025 11:47
UA EN RU
Один из боеприпасов РФ попал в дом в Херсоне: спасатели вытащили человека из-под завалов Фото: Один из боеприпасов РФ попал в дом в Херсоне (DSNSKHARKIV)
Автор: Владислава Ткаченко

Один из боеприпасов российских войск попал в дом в Херсоне. Спасатели спасатели вытащили человека из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Утром 14 марта российские войска в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона. Один из боеприпасов попал в частный дом, вызвав его частичное разрушение.

Фото: ГСЧС Украины

По информации спасательных служб, после обстрела поступил сигнал о том, что под завалами есть человек, который подает признаки жизни. Несмотря на постоянную угрозу повторных обстрелов и возможные опасности, спасатели не медлили и немедленно начали поисково-спасательные работы.

Один из боеприпасов РФ попал в дом в Херсоне: спасатели вытащили человека из-под завалов

Фото: ГСЧС Украины
Оперативно разобрав обломки, они достали пострадавшего мужчину, которого быстро эвакуировали и передали медикам для оказания первой помощи.

Атака на Украину

Напомним, что в ночь на 15 марта Россия выпустила по Украине 178 дронов и две баллистические ракеты "Искандер-М". Силы ПВО уничтожили 130 дронов, еще 38 беспилотников-имитаторов были потеряны без негативных последствий.

Оккупанты ударили по многоэтажке в Чернигове, а также атаковали Сумы и Харьковскую область. "Укрзализныця" сообщила об ударах по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской и Запорожской областях.

Армия РФ дважды атаковала Одесскую область, в частности Черноморск и Одессу, в результате чего два человека пострадали. В результате атак были отключения света, воды и газа в Черноморске, но ситуация уже стабилизирована.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Война в Украине
NEWS
Россия массированно атаковала энергетические объекты в двух областях Украины
Россия массированно атаковала энергетические объекты в двух областях Украины
DAILY
Социолог Евгения Близнюк: Лишь четверть украинцев надеются, что война закончится до конца года
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Евгения Близнюк: Лишь четверть украинцев надеются, что война закончится до конца года