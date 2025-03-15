Один из боеприпасов РФ попал в дом в Херсоне: спасатели вытащили человека из-под завалов

Фото: Один из боеприпасов РФ попал в дом в Херсоне (DSNSKHARKIV)

Один из боеприпасов российских войск попал в дом в Херсоне. Спасатели спасатели вытащили человека из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.