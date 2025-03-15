Один из боеприпасов РФ попал в дом в Херсоне: спасатели вытащили человека из-под завалов
Один из боеприпасов российских войск попал в дом в Херсоне. Спасатели спасатели вытащили человека из-под завалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Утром 14 марта российские войска в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона. Один из боеприпасов попал в частный дом, вызвав его частичное разрушение.
По информации спасательных служб, после обстрела поступил сигнал о том, что под завалами есть человек, который подает признаки жизни. Несмотря на постоянную угрозу повторных обстрелов и возможные опасности, спасатели не медлили и немедленно начали поисково-спасательные работы.
Атака на Украину
Напомним, что в ночь на 15 марта Россия выпустила по Украине 178 дронов и две баллистические ракеты "Искандер-М". Силы ПВО уничтожили 130 дронов, еще 38 беспилотников-имитаторов были потеряны без негативных последствий.
Оккупанты ударили по многоэтажке в Чернигове, а также атаковали Сумы и Харьковскую область. "Укрзализныця" сообщила об ударах по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской и Запорожской областях.
Армия РФ дважды атаковала Одесскую область, в частности Черноморск и Одессу, в результате чего два человека пострадали. В результате атак были отключения света, воды и газа в Черноморске, но ситуация уже стабилизирована.