Одне з міст України почало публікувати список "заражених вулиць"

Коростень Житомирської області почав публікувати карту вулиць, де були зафіксовані випадки коронавірусу COVID-19. Список оновлюється Google-документах.

Повідомляється, що влада Коростеня створила карту поширення коронавірусу і опублікувала список вулиць, де були зафіксовані випадки. Всього в списку на сьогодні 28 вулиць, загалом в місті зафіксовано 61 випадок COVID-19.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не рекомендує публікувати списки і особисті дані хворих, оскільки це призведе до суспільної стигматизації та зміцнення стереотипів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число заражених на коронавірус в Житомирській області перевищило 160 осіб.

Крім того, стало відомо про спалах в районному центрі Шумськ Тернопільської області, де кількість заражених зросла до 25 осіб. При цьому тільки за останню добу в місті виявили 21 випадок. За даними ЗМІ, епіцентром спалаху міг стати місцевий храм. Офіційною причиною називають нехтування карантинними правилами.