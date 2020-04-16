ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Одне з міст України почало публікувати список "заражених вулиць"

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 14:06
Одне з міст України почало публікувати список "заражених вулиць"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коростень опублікував список вулиць, де зафіксували випадки COVID-19

Коростень Житомирської області почав публікувати карту вулиць, де були зафіксовані випадки коронавірусу COVID-19. Список оновлюється Google-документах.

Повідомляється, що влада Коростеня створила карту поширення коронавірусу і опублікувала список вулиць, де були зафіксовані випадки. Всього в списку на сьогодні 28 вулиць, загалом в місті зафіксовано 61 випадок COVID-19.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не рекомендує публікувати списки і особисті дані хворих, оскільки це призведе до суспільної стигматизації та зміцнення стереотипів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число заражених на коронавірус в Житомирській області перевищило 160 осіб.

Крім того, стало відомо про спалах в районному центрі Шумськ Тернопільської області, де кількість заражених зросла до 25 осіб. При цьому тільки за останню добу в місті виявили 21 випадок. За даними ЗМІ, епіцентром спалаху міг стати місцевий храм. Офіційною причиною називають нехтування карантинними правилами.

Зеленський схвалив персональну обробку даних хворих СOVID-19 без їх згоди
Новини України ЖитомирКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся