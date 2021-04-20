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Одна людина вбита і двоє постраждали в результаті стрілянини в супермаркеті Нью-Йорка

Новость на русском → Нью-Йорк, Вівторок 20 квітня 2021 20:20
Одна людина вбита і двоє постраждали в результаті стрілянини в супермаркеті Нью-Йорка Фото: поліцейські США (pexels / @ joshua-santos)
Автор: РБК-Україна

Невідомий відкрив вогонь по відвідувачах супермаркету в Нью-Йорку. В результаті одна людина вбита, двоє поранені, стрілок зник з місця події.

Про це повідомляє телеканал NBC.

За даними видання, інцидент зі стріляниною стався в магазині Stop & Shop на Лонг-Айленді близько полудня за місцевим часом. На місце події прибули влади штату. У поліції Нью-Йорка повідомили, що стрілець зник з місця злочину. В цей час правоохоронці його розшукують. Мотиви того, хто стріляв не відомі.

У пошуках злочинця правоохоронці перевіряють прилеглі околиці. Школи повідомили про необхідність заблокувати входи. Жителів району попросили залишатися вдома і не виходити на вулиці без особливої необхідності.

Нагадаємо, днями раніше в старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталася стрілянина. В результаті інциденту загинула одна людина.

9 квітня в США чоловік відкрив вогонь на меблевій фабриці, де працював. В результаті одна людина була убита, а кілька людей отримали поранення.

6 квітня в американському штаті Меріленд сталася стрілянина на військовій базі "Форт Детрік". В результаті інциденту загинули три людини, включаючи стрілка.

В цілому за останній місяць в США відбулося близько півсотні випадків масової стрілянини, де загинули люди.

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