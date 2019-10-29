До Одеси прибули кораблі НАТО

Фото: кораблі НАТО (mil.gov.ua)

До причалу морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн НАТО

Чотири корабля Північноатлантичного альянсу (НАТО) з дружнім візитом перебуватимуть в Одесі протягом тижня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

До причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн альянсу: іспанська ESPS Sella, румунська Ros Lupu Dinescu, болгарський BGS Shkval і італійський ITS Numana.

Кораблі патрулюють Середземне море в складі 2-ї постійної протимінної групи НАТО SNMCMG2, а в Одесу вони прибули з дружнім візитом та перебувати тут протягом тижня.

Нагадаємо, Північноатлантична рада на рівні послів, а також генсек альянсу Йенс Столтенберг 30 і 31 жовтня відвідають Україну. Візит розпочнеться 30 жовтня в Одесі, де генсек НАТО і посли побувають у Другій постійної групи НАТО з протидії мін (SNMCMG2), так само Столтенберг виступить перед курсантами Одеської військово-морської академії.

31 жовтня в Києві генсек НАТО проведе засідання Комісії Україна-НАТО за участю президента України Володимира Зеленського та виступить з промовою у Верховній раді.