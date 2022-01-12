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Під Одесою підлітки побили та пограбували свою вчительку

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Одеська область, Середа 12 січня 2022 10:50
Під Одесою підлітки побили та пограбували свою вчительку Фото: підлітки напали на жінку під Одесою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

На Одещині поліцейські затримали двох підлітків та іноземця. Їх підозрюють у нападі на 64-річну жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Інцидент стався 11 січня приблизно о 19:00 в одному із сіл Татарбунарської громади. Там зловмисники в масках проникли до будинку вчительки. Вони розбили скло дверей і напали на господиню з ножем, погрожуючи їй. Жінку вдарили і забрали в неї гроші та золотий ланцюжок.

64-річна жінка одразу зателефонувала до поліції. Правоохоронці знайшли зловмисників за гарячими слідами. З'ясувалося, що спільники - брати у віці 16-ти та 17-ти років та 29-річний уродженець однієї з країн Центральної Азії. Усі троє добре знали потерпілу - неповнолітні в минулому були її учнями, а іноземець має з нею спільних знайомих.

Зловмисникам за скоєне загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Фото: група зловмисників напала на вчительку (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Кривому Розі підлітки напали на 48-річну жінку посеред вулиці, жорстокі побили та зґвалтували, а потім забрали мобільник своєї жертви та втекли. Неповнолітніх нелюдів вдалося оперативно вирахувати та затримати.

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