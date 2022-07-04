Під Одесою знайшли декілька загиблих дельфінів

Трьох мертвих дельфінів азовки виявили в Національному природному парку "Тузлівські лимани", а дельфіна білобочку - неподалік від нацпарку.

Як розповів Іван Русєв, всього від початку повномасштабного вторгнення саме через війну загинули близько трьох тисяч дельфінів. Також він зазначив, що ссавці страждають від роботи гідролокаторів, якими обладнані російські судна.

"Внаслідок використання гідролокаторів (сонарів) створюються потужні звуки, які негативно впливають на здоров'я тварин: дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їх органи навігації та ехолокації. Страждають дельфіни також і від потужних вибухів у час бомбардування, яке продовжується вже декілька днів підряд. При ураженні органів навігації й слуху, дельфіни не можуть застосувати ехолокацію, тобто вони стають фактично "сліпими", - повідомив він.