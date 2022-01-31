Під Одесою чоловік повісив муляжі гранат на електроопори

Дивні предмети на електроопорах помітили на території приватної садиби. Муляжі гранат розвішав господар території.

Поліцію викликав місцевий мешканець, якого налякала знахідка. Правоохоронці виїхали на місце та з'ясували, що так чоловік хотів уберегти своє майно. Він встановив на електроопорах камери спостереження. Щоб їх не вкрали, він вирішив повісити муляжі гранат. Обманки він купив на ринку.

Правоохоронці встановлюють повні обставини події та вирішують питання про її кваліфікацію.

Фото: чоловік повісив муляжі гранат на елетроопорах (od.npu.gov.ua)