Під Одесою чоловік підпалив свій будинок і підірвався на гранаті

"Чоловік зателефонував на 102 та заявив, що озброєний і хоче здатися правоохоронцям. Прибулі силовики застали п'яного чоловіка, який в одній руці тримав пістолет, а в іншій - гранату", - йдеться в повідомленні.

Як проінформували місцевих ЗМІ правоохоронці, чоловік погрожував, що підірве гранату, якщо до нього хтось наблизиться.

Після чого силовики оголосили спецоперацію "Грім", будинок фігуранта оточили та вели з ним переговори та переконували скласти зброю.

"Незабаром приватний будинок загорівся, а через деякий час всередині стався вибух, в результаті якого господар загинув. На місці інциденту працювала слідча група, спецназ КОРД, вибухотехніки, рятувальники, газова служба та співробітники інших відомств", - розповіли правоохоронці.

Наразі з'ясовуються всі обставини інциденту.