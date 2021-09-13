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Під Одесою конфлікт переріс у стрілянину, жінка отримала поранення в живіт

Автор: Дмитрий Кузнецов

У селі Крижанівка Одеської області між сусідами стався конфлікт. У якийсь момент чоловік дістав пістолет і вистрілив у 44-річну жінку, потрапивши їй у живіт. Поліція затримала стрілка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області.

Відзначається, що в ніч на 12 вересня в поліцію звернулася 44-річна мешканка села Крижанівка. За її словами, сусід вистрілив у неї з пістолета.

Правоохоронці встановили, що між жінкою і 44-річним сусідом стався побутовий конфлікт, в ході якого чоловік вистрілив з пістолета і потрапив їй в живіт. Потерпіла відбулася саднами, їй надали допомогу на місці.

Поліція затримала стрілка. Його підозрюють у хуліганстві із застосуванням зброї. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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