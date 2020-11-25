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Під Одесою автомобіль збив пішохода та перекинувся, є загиблий і постраждалі

Автор: Андрій Козловський

В Одеській області біля ринку "7-й кілометр" сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП). У результаті аварії загинула людина та ще двоє постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, водій ВМW не впорався з керуванням та збив 27-річного пішохода, після чого з'їхав у кювет та перекинувся. Чоловік від отриманих травм загинув на місці події, а водій та його 26-річний пасажир з травмами різної тяжкості були госпіталізовані.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Вирішується питання про обрання водієві запобіжного заходу.

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Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні зранку в Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автокрана і маршрутного автобуса, у результаті чого постраждали троє людей.

Крім того, 24 листопада, у Харкові сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого постраждали шестеро людей, серед них дитина.

Також вчора в Черкаській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з участю двох вантажівок і легковика. В результаті аварії загинули дві людини, серед жертв - дитина.

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