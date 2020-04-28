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В Одеській області зареєстровано 8 нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 12:00
В Одеській області зареєстровано 8 нових випадків коронавірусу

Куций закликав жителів області дотримуватися карантинних заходів

Наразі в Одеській області зареєстровано 248 випадків коронавірусної інфекції, з них за минулу добу - 8. Про це повідомив очільник Одеської обласної держадміністрації (ОДА) Максим Куций у Facebook.

Як повідомляється, Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України повідомив про ще 8 нових підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких п'ятеро осіб з м. Подольська. Зараз у місті 98 пацієнтів мають підтверджений діагноз COVID-19. Загалом ця кількість інфікованих коронавірусом складає - 248 осіб.

Крім того, Куций закликав жителів області дотримуватися карантинних заходів.

"Всім зараз необхідно дотримуватися карантинних заходів, дотримуватися ізоляції та правил соціального дистанціювання, аби обмеження були зняті якнайшвидше",- сказав голова ОДА.

Нагадаємо, в Одеській області в місті Подольськ коронавірус COVID-19 виявили у 32 працівників районної лікарні.

Крім того, в Україні підтверджено 9 410 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з яких одужали майже тисячу осіб.

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