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В Одеській області зафіксували спалах гепатиту

Новость на русском → Роздільна, Неділя 14 лютого 2021 10:38
В Одеській області зафіксували спалах гепатиту Фото: В Одеській області спалах гепатиту (pixabay)
Автор: РБК-Україна

В місті Роздільна Одеської області виявили спалах вірусного гепатиту А. Захворіли 15 дітей і дорослий, які проживають у приватному будинку.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"13 лютого в м. Роздільна по вул. Лисенка, 2А, в приватному житловому будинку підтверджено захворювання вірусним гепатитом А у 16 осіб, з них 15 дітей (1 дитина усиновлена, 14 дітей взяті під опіку)", - йдеться в повідомленні.

В осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, минулого року в Харківській області призупинили навчання у школах через спалах гепатиту А. Тоді з вірусом госпіталізували чотирьох осіб.

Крім того, у Чернігові був виявлений гепатит. Тоді кількість людей, які захворіли на вірусний гепатит А було понад 40 осіб. Повідомлялося, що хворим встановили діагноз вірусний гепатит А середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно.

Додамо, що поліція відкривала кримінальне провадження за фактом масового захворювання гепатитом А в Чернігові. Правоохоронці розслідували порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь.

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