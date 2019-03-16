В Одеській області в результаті вибуху гранати загинув чоловік

Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще 1 чоловік отримав поранення

В одном из сел Захаровского района Одесской области произошел взрыв боевой гранаты, приведший к гибели 1 человека, еще 1 человек получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

Сообщается, что происшествие произошло сегодня, 16 марта, около 10:00. Пострадавшими оказались двое братьев 28 и 31 года. Раненый рассказал, что взрыв случился в тот момент, когда его брат "играл" с гранатой.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Во время осмотра изъяты осколки гранаты, что взорвалась. Кроме того, в домовладении обнаружено неповрежденную гранату РГД-5, а также предметы, похожие на снаряды и тротил. Для их осмотра и изъятия полицейские ожидают взрывотехников", - сообщили в Нацполіції.

Правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УКУ, также решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.

"Правоохранители устанавливают, откуда у местного жителя взялись опасные предметы, и обстоятельства самого события", - заявили правоохранители.

Фото: место происшествия (od.npu.gov.ua)

Напомним, в Донецкой области в помещении исполкома нашли гранату. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Селидовского отделения полиции после чего сотрудники и посетители исполкома были эвакуированы, а опасный район оцеплен полицейскими.