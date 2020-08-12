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В Одеській області виявили випадок сибірської виразки

Одеська область, Середа 12 серпня 2020 18:58
В Одеській області виявили випадок сибірської виразки
Фото: в Україні зафіксовано випадок сибірської виразки (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Хворий займався скупкою тварин

В Одеській області зафіксовано випадок сибірської виразки. Медики вживають заходів щодо запобігання поширенню хвороби.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Центру громадського здоров'я.

Повідомляється, що в обласний лабораторний центр надійшло повідомлення про випадок підозри на сибірську виразку. Встановлено, що 3 серпня у хворого підвищилася температура тіла, на гомілці з'явився фурункул, який перейшов у виразку.

"За медичною допомогою не звертався. Хворий займається скупкою тварин для подальшого перепродажу. Тільки 7 серпня 2020 хворий звернувся до сімейного лікаря", - йдеться в повідомленні.

Референс-лабораторія виділила ДНК збудника сибірської виразки методом ПЛР. На сьогодні організовано медичне спостереження за контактними особами, проводиться повний комплекс протиепідемічних та профілактичних заходів.

Сибірська виразка передається людині від зараженої тварини або від контакту з шкірою і шерстю. Найчастіше хворіють люди, які працюють з тваринами і продуктами тваринництва.

Симптоми сибірської виразки:

  • сильний головний біль
  • висока температура,
  • загальне нездужання
  • карбункул з швидким наростанням набряку і свербіння )
  • сильні колючі болі в грудях (у разі легеневої форми)
  • задуха (при легеневій формі)
  • діарея з домішкою крові (при кишковій формі)
  • ріжучі болі в животі (у разі кишкової форми)
  • блювота з домішкою крові (при кишковій формі)

Якщо лікування починається вчасно, хворі видужують. В рідких випадках перебіг хвороби ускладнюється кишковою, легеневою або септичною формами. Захворювання має тяжкий перебіг і може призвести до смерті.

Нагадаємо, останній великий спалах сибірської виразки в Україні було зафіксовано також в Одеській області; тоді на карантин закрили два села і госпіталізували кількох осіб.

Джерелом захворювання стала корова, тушу якої обробляли п'ять осіб.

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