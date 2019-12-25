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В Одеській області побили жінку-військовослужбовця

Новини » Надзвичайні події     25.12.2019 - 18:50
В Одеській області побили жінку-військовослужбовця
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Міністр оборони взяв ситуацію під особистий контроль

В одній з військових частин Одеської області побили жінку-військовослужбовця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Андрія Загороднюка у Facebook.

За його словами, з ситуацією на місці розбирається його заступник Іван Руснак, який перебуває з робочим візитом в Одесі.

"Паралельно Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури", - додав міністр.

Також він зазначив, що бере справу під особистий контроль і пообіцяв пізніше повідомити подробиці.

Нагадаємо, в Запорізькій області у Бердянську чоловік побив військового. Поліція встановила зловмисника, яким виявився місцевий житель. Зловмисником виявився місцевий мешканець 1985 року народження.

Крім того, в районі проведення ООС на Донбасі 25 грудня бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойовики здійснювали обстріл з забороненими мінськими угодами зброї. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

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