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В Одеській області збільшилась кількість випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 15:37
В Одеській області збільшилась кількість випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За останню добу підтвердили 4 нових випадки COVID-19

В Одеській області кількість випадків коронавірусу збільшилася до 22. Про це повідомили в Одеському штабі по боротьбі з коронавірусом в Telegram.

Повідомляється, що 3 квітня лабораторним центром Моз в Одесі підтверджені 4 нових випадки COVID-19.

"Діагноз підтверджений у жительки села Усатово 1986 р. р., двох жителів Подільська: чоловіки і жінки 1981 р. н. і 1966 р. н. відповідно, і жителя Одеси 1966 р. н. За словами пацієнтів, тільки один з них приїхав з країни ЄС", - повідомили в штабі.

На даний момент всі нові пацієнти госпіталізовані, їх стан оцінюється як середньої тяжкості.

Раніше РБК-Україна писало, у Запорізькій області за добу виявили 6 нових випадків коронавірусу. Всього в області зареєстровано 28 лабораторно підтверджених захворювань.

Нагадаємо, в медичних закладах Чернівецької області станом на 3 квітня перебуває 101 пацієнт, у 48 з них підтверджено коронавірус, решта - з підозрою.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України в межах карантину заборонив з 6 квітня перебування у громадських місцях без маски або респіратора, а також документів.

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