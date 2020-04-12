В Одеській області за добу 10 нових випадків коронавірусу

В Одеській області діагноз захворювання на COVID-19 підтвердили у 63 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Одеської ОДА Максима Куцого в Facebook.

Зазначається, що ввечері 11 квітня від лабораторного центру МОЗ в Одесі отримали ще 10 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли - 4 жінки віком від 36 до 71 років та 8-річна дівчинка. І четверо чоловіків - від 34 до 80 рокі та трирічний хлопчик.

Випадки зафіксовано у Одесі, Біляївці, Сараті, Ізмаїлі та селищі Старокозаче Білгород-Дністровського району.

За інформацією від медиків, жоден з них за кордон не виїжджав. Одна з захворілих нещодавно була на поминальній вечері. Там вона контактувала з інфікованою людиною, яка повернулася з Польщі.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що за останню добу в Україні було підтверджено 18 випадків інфікування коронавірусом серед дітей. Загалом коронавірусом в Україні заразилися 163 дитини. Жодна хвора дитина не перебуває у тяжкому стані.

Як відомо, станом на ранок 11 квітня Міністерство охорони здоров'я лабораторно підтвердило 2511 випадків зараження коронавірусом в Україні.