В Одеській області сталось масове отруєння дітей

В смт. Сергіївка (Одеська областю) через отруєння госпіталізовано 46 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Одеської обласної державної адміністрації.

Як зазначається, подія відбулась у оздоровчо-спортивному таборі "Медик - 2" Державного університету медицини і фармації ім. Ніколая Тестеміцану. В таборі перебуває 226 дітей від 7 до 14 років. З них госпіталізовано 46. За даними медиків, у дітей гострий гастроентероколіт.

"32 дитини перебуває у Білгород-Дністровській міській багатопрофільній лікарні, 14, з яких 3 контактних - в інфекційному відділенні центральної районної лікарні у с. Шабо", - повідомили у прес-службі.

Як зазначається, наразі з'ясовують причини виникнення отруєння.

"З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху з обстеженням даного об’єкту та інспектуванням закладу", - йдеться у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 червня у Луганській області сталося масове отруєння дітей. Було госпіталізовано 18 громадян, з яких 15 дітей. Отруєння пов'язують з купанням в озері Пісочне.