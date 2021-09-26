RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Одеській області сталося ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини

Автор: Инна Собора

У Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) у селищі Тарутине. В результаті постраждали четверо людей, з яких троє поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За попередньою інформацією, 32-річний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням та зіткнувся з опорою моста.

У результаті аварії постраждали кермувальник та троє його пасажирів - співробітників місцевого відділення поліції, які знаходилися поза службою.

Потерпілих оглянули лікарі: водія, 22-річну жінку та її 31-річного колегу відпустили на амбулаторне лікування. 21-річна пасажирка знаходиться у місцевій лікарні з переломом щелепи та ключиці.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та працівники Державного бюро розслідувань. Обставини аварії встановлюються.

Раніше повідомлялося, що в масовій ДТП в Херсонській області загинули двоє людей.

РБК-Україна писало, що у Києві нетверезий водій спричинив ДТП зі службовим автомобілем патрульних.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПОдеса