В Одеській області сталося ДТП за участю двох мікроавтобусів і маршрутки

Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

В результаті ДТП одна людина загинула, одну госпіталізовано

На трасі Одеса-Рені вранці, 2 квітня, біля села Удобне Білгород-Дністровського району сталося ДТП за участю двох мікроавтобусів і маршрутки, в результаті аварії одна людина загинула, ще одна постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Встановлено, що в напрямку Одеси рухалися вантажний автомобіль Ford Transit і маршрутне таксі сполученням "Білгород-Дністровський-Одеса" з пасажирами. У зустрічному напрямку рухався вантажний автомобіль Mercedes Benz Sprinter, водій якого, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Ford.

В результаті аварії один з водіїв загинув на місці, інший з тілесними ушкодженнями госпіталізований в медичний заклад. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП.

Зазначимо, що у зв'язку з ДТП на ділянці дороги Одеса-Рені в районі села Удобне Білгород-Дністровського району проїзд транспорту ускладнений.

Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, в Одесі автомобіль Opel в результаті ДТП збив трьох військовослужбовців нацгвардії, в результаті чого один з них загинув на місці, ще двоє нацгвардейцев були госпіталізовані.

Додамо, в Одесі в результаті ДТП загинули 2 людини. Пригода сталася на проспекті Шевченка, коли водій BMW, рухаючись в напрямку проспекту Гагаріна не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з припаркованим авто, а також з лінією електропередач.