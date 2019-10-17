В Одеській області сталась пожежа після ДТП, є загиблі

Фото: місце аварії (dsns.gov.ua)

Водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням та в'їхав у бетонну стелу

У селі Дмитрівка (Одеська область) водій автомобіля в'їхав у бетонну стелу, в результаті чого автомобіль загорівся. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники повідомляють, що водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням та в'їхав у бетонну стелу, в результаті чого автомобіль загорівся. На місці події виявлені тіла двох людей.

"Вогнеборці локалізували пожежу о 22:53 та ліквідували о 22:53 на площі 4 м.кв. В автомобілі виявлено загиблих людей: чоловіка 1989 р.н., та жінки 1992 р.н.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Старокиївському шосе (Одеська область) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі та автомобіля "Волга".

Зазначимо, у Маріуполі сталося ДТП за участю маршрутного автобуса та мікроавтобуса, в результаті пошкодження отримали п'ять осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Харкові автомобіль скоїв наїзд на жінку та її двох дітей, всі троє постраждалих госпіталізовані.

Також повідомлялося, що в Миколаївській області сталася аварія між двома автомобілями, в результаті чого загинули четверо людей і ще шестеро постраждали. Серед загиблих виявився дитина. Пізніше поліція затримала підозрюваного в ДТП.