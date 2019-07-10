В Одеській області повісився підозрюваний в стрільбі в нардепа

В Одеській області знайшли повішеним главу Білгород-Дністровської райдержадміністрації Володимира Зінченка, якого підозрюють у стрільбі з травматичної зброї в народного депутата Олександра Урбанського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Як повідомляється, вчора, 9 липня, в Овідіопольському районі виявили повішеним у власному будинку тіло 62-річного чоловіка. Правоохоронці під час огляду не виявили слідів порушення обстановки будинку та слідів насильства на тілі чоловіка. Для встановлення причини смерті, тіло відправили на експертизу.

Правоохоронці встановили, що померлий був підозрюваним у кримінальному проваджені за фактом стрільби з травматичної зброї в нардепа Урбанського Володимиром Зінченком. За даними поліції, у вівторок, 9 липня, Зінченку мали обрати запобіжний захід, однак на засідання суду чоловік не з'явився.

Зазначається, що правоохоронці офіційно підтвердили факт самогубства Зінченка. За даним фактом в ЄРДР були внесені відомості за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, 19 червня від вогнепального поранення в голову загинув народний депутат Дмитро Тимчук. За головною версією поліції, Тимчук скоїв самогубство. Однак офіційна версія буде оголошена після завершення усіх слідчих дій, зокрема після судових експертиз та допитів людей, котрі володіють інформацією про причину смерті Тимчука.