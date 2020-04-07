В Одеській області підтвердили нові випадки коронавіруса

В Одеській області підтвердили два нових випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомляє "Думська".

Повідомляється, що нові випадки були підтверджені в Одесі та селі Шевченкове Кілійського району. В обох випадках заразилися жінки.

Всього в Одеській області лабораторно підтверджено 32 випадки захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 7 квітня, в Україні підтверджено 1462 випадку COVID-19. З них 143 були виявлені за минулу добу 6 квітня. В Одеській області повідомляли про 30 хворих.

Раніше РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області зафіксували спалах коронавіруса в місті Первомайську. 7 квітня були підтверджені 15 нових захворювань у цьому населеному пункті. До цього в області повідомлялося про випадки захворювання 26.

Крім цього повідомлялося, що жителям двох областей рекомендували на вихідних залишатися вдома. Зокрема Чернівецької та Тернопільської області рекомендували жителям залишатися вдома з 13:00 суботи до 6:00 понеділка у зв'язку з коронавірусом.