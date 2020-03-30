В Одеській області підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пацієнт знаходиться в Одеській інфекційній лікарні

У місті Южному Одеської області підтвердили випадок зараження коронавірусом. Про це у Facebook повідомив мер міста Володимир Новацький.

За його словами, пацієнт знаходиться в Одеській інфекційній лікарні, а всі контактні особи були ізольовані.

"Ми робимо все можливе, щоб під'їзди будинків та місця масового перебування людей щоденно і максимально дезінфікувалися. Також ми не рекомендуємо взагалі не відвідувати ніякі місця масового скупчення людей - в тому числі южненські храми, дитячі майданчики, ринки", - зазначив Новацький.

Нагадаємо, в Одесі зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Це дві жінки - 32 і 68 років. Перша з пацієнток нещодавно повернулася з Туреччини, а друга - не виїжджала з країни.

Крім того, станом на 30 березня в Україні кількість хворих у країні збільшилася до 480 осіб, при цьому зафіксовано вже 11 смертей. Повністю одужали шість пацієнтів. За добу COVID-19 був лабораторно підтверджений у 62 осіб. Найбільшу кількість випадків виявлено в Києві - 102.