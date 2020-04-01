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В Одеській області підтвердили ще два випадки коронавірусу

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 20:46
В Одеській області підтвердили ще два випадки коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість інфікованих в області зросла до 14 осіб

В Одеській області зафіксували ще два випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций у Facebook.

Так, кількість інфікованих в області зросла до 14 осіб.

"Лабораторний центр МОЗ в Одесі отримав позитивні аналізи на чоловіка 1975 року народження з міста Подольськ і на дівчину 2002 року народження з міста Южне", - повідомив він.

За словами Куцого, житель Подільського повернувся з Франції, де йому призначили жарознижуючі препарати.

Мешканка Южного зараз знаходиться в Одеській міській інфекційній лікарні. Її стан погіршився після візиту в Туреччину. До цього коронавірус виявили у її батька.

Нагадаємо, в Тернополі підтвердили новий випадок зараження коронавірусом. Вірус виявили у 55-річного чоловіка, який повернувся з Польщі. Всього з початку спалаху коронавірус підтвердили у трьох жителів міста.

За станом на ранок 1 квітня в Україні було офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом. Коронавірус вже підтверджений у 23 областях та Києві. Кількість летальних випадків від грипу зросла до 17.

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