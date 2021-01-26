В Одеській області підліток стріляв в однолітків, йому загрожує 7 років в'язниці

Ввечері 24 січня в Ізмаїлі сталася стрілянина на дитячому майданчику. Як з'ясувалося, 14-річний підліток стріляв з травматичного пістолету у двох однолітків.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Підозрюваний разом з приятелем прийшов на дитячий майданчик та почав чіплятися до двох однолітків, які займалися спортом. В ході суперечки він здійснив декілька пострілів у хлопців та втік разом з приятелем.

Як розповіли потерпілі, металеві кульки, якими стріляв порушник, поцілили у руки, ноги та спину, однак медична допомога їм не знадобилася. Правоохоронці призначили експертизу для встановлення ступеня тяжкості отриманих травм.

Поліцейські розшукали порушника та його товариша. З'ясувалося, що зброя належала саме 15-річному товаришу порушника, він її придбав в інтернеті.

Дії 14-річного порушника кваліфікували як хуліганство згідно з ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Правову оцінку діям його товариша нададуть пізніше.

Нагадаємо, в середині січня у Полтаві сталася стрілянина з постраждалими в центрі міста. Правоохоронці порушили кримінальну справу за двома статтями.

Також РБК-Україна писало, що у Тернополі невідомий стріляв у дитину, яка каталася на санках. З тіла дитина дістали понад 30 чужорідних предметів, схожих на дробинки.