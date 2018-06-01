В Одеській області підписали меморандум щодо реалізації інвестиційного проекту в порту "Південний"

Був підписаний меморандум про співпрацю між ТОВ "Дельта Вілмар" і АМПУ щодо реалізації інвестиційного проекту

В Одеській області було підписано меморандум про співпрацю між ТОВ "Дельта Вілмар" та ДП "Адміністрація морських портів України" щодо реалізації інвестиційного проекту в морському порту "Південний". Документ підписали керівник ДП "Адміністрація морських портів України" Райвіс Вецкаганс та голова правління ТОВ "Дельта Вілмар" Дхруба Панда, передає прес-служба президента України.

Зазначимо, що меморандум був підписаний у присутності президента України Петра Порошенка.

Повідомляється, що під час спілкування з колективом президент зазначив, що тільки відбувся запуск роботи першої черги нового сучасного терміналу, який дає підприємствам сучасні можливості в Чорному морі.

Як приклад успішної реалізації цих можливостей Порошенко навів збільшення обсягів експорту продукції "Дельта Вілмарт" на ринки ЄС з 3% до початку дії зони вільної торгівлі до 38% після.

"Комусь треба пояснювати? Це нові робочі місця, нові інвестиції в Україну, нові платежі до бюджету, підвищення привабливості інвестиційного клімату в Україні. І це, зрештою, збільшення надходжень для тих жителів України, які проживають в селі, тому що вони можуть отримати справедливу ціну. Ціну найбільшого світового ринку - ринку ЄС", - підкреслив президент.

Зазначимо, що обсяг інвестицій складе до 150 млн доларів. В результаті реалізації даного інвестиційного проекту планується щорічна перевалка на експорт близько 1,5 млн тонн вантажів, включаючи продукцію діючих заводів і нового заводу з переробки сої.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку і міжнародні донори виділили Львову 35 млн євро для рекультивації полігону твердих побутових відходів у Грибовичах.