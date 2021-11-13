В Одеській області патрульні потрапили в ДТП. Є постраждалі

Близько о 16-й годині сталася аварія за участі патрульних на автодорозі Одеса - Мелітополь - Новоазовськ. Внаслідок ДТП постраждали водії й пасажири обох автомобілів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області.
Зазначається, що аварія сталася внаслідок зіткнення автомобіля Mitsubishi зі службовим автомобілем Renault Sandero.
"У результаті ДТП водії та пасажири обох автівок шпиталізовані", - пише пресслужба.
Наразі на місці подій працюють співробітники слідчо-оперативної групи. Подробиці аварії встановлюються.