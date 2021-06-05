В Одеській області в оздоровчому таборі отруїлися діти. Розпочато розслідування

В Одеській області в одному з оздоровчих таборів отруїлося шестеро дітей. Поліція почала розслідування.
Шестеро дітей віком від восьми до десяти років приїхали в селище Сергіївка для участі у футбольних змаганнях. Вони потрапили до лікарні з харчовим отруєнням та інтоксикацією.
Попередньо встановлено, що діти харчувалися в їдальні на території закладу, після чого їм стало погано.
Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
В рамках кримінального провадження, для призначення експертиз, відібрані проби води, їжі та зроблено змиви зі столового обладнання.
Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області в одному з дитячих садків отруїлися 26 дітей і двоє дорослих. За даним фактом відкрито кримінальну справу за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хвороб і масових отруєнь.
Крім того, у березні під Харковом після масового отруєння закрили дитячий садок.
До цього в Харківській області зафіксували масове отруєння серед учнів Дергачівського ліцею. Зокрема, було відомо про майже 40 постраждалих.