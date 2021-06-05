В Одеській області в оздоровчому таборі отруїлися діти. Розпочато розслідування

Шестеро дітей віком від восьми до десяти років приїхали в селище Сергіївка для участі у футбольних змаганнях. Вони потрапили до лікарні з харчовим отруєнням та інтоксикацією.

Попередньо встановлено, що діти харчувалися в їдальні на території закладу, після чого їм стало погано.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

В рамках кримінального провадження, для призначення експертиз, відібрані проби води, їжі та зроблено змиви зі столового обладнання.