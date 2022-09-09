RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одеській області засудили за держзраду гранатометника "ДНР"

Фото: в Одеській області засудили за держзраду гранатометника "ДНР" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Одеській області гранатометника "ДНР" засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

За звинуваченням Одеської обласної прокуратури засуджено громадянина України за участь у терористичній організації та державну зраду. Прокурори в суді довели, що з травня 2014 року чоловік чинив збройний опір українським правоохоронцям та військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні АТО/ООС.

З 24 лютого 2022 року, бувши на посаді гранатометника у складі бойового підрозділу 11 окремого мотострілецького полку "ДНР", воював проти ЗСУ на території Донецької області. Він брав участь в окупації населених пунктів Прохорівка, Кам'янське, Сонячне, Хлібодарівка, Донецьке, Новотроїцьке, Оленівка та Березове. При бойовому зіткненні з підрозділами української армії він був узятий в полон.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області затримали Одеського кримінального авторитета, який підозрюється у допомозі окупантам.

Також стало відомо, що правоохоронці викрили двох жінок у Львівській області, які закликали підтримувати російську армію і виправдовували злочини окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниДНРГенеральна прокуратура України