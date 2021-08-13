В Одеській області одна з міськрад вирішила приймати тільки вакцинованих громадян

У Балтській громаді Одеської області ввели обмеження для невакцинованих від коронавірусу громадян. Місцева міська рада вирішила не приймати громадян без щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал "Думская" .

З 1 серпня в Балтській ОТГ перестали пускати невакцинованих людей у приміщення мерії та старостинських округів. Мешканці громади розповіли, що без довідки від сімейного лікаря про вакцинацію чи про перенесення хвороби неможливо отримати жодної довідки.

Обмеження ввели протоколом засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, яке відбулося 6 липня. Однак відповідних розпоряджень від мера чи головного санлікаря або рішень міськради чи виконкому немає.