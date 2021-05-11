В Одеській області чоловік підпалив сусідку. Її вдалося врятувати
В Одеській області чоловік в ході конфлікту підпалив сусідку. Її вдалося врятувати, вона у важкому стані перебуває в лікарні.
Про це йдеться на сайті поліції Одеської області.
Повідомляється, що інцидент стався на території Ананьївської громади. Як встановили поліцейські, постраждала намагалася заспокоїти сусіда, який сварився з дружиною і хотів її вдарити.
"Агресивно налаштований нетверезий чоловік відреагував на це лайкою, а потім облив сусідку легкозаймистою речовиною і кинув у неї запальничку. Жінку загасили жителі села, які почули крики про допомогу. Вони ж викликали швидку і поліцію", - йдеться в повідомленні.
37-річну жінку госпіталізували до місцевої лікарні з опіками шиї, тулуба та кінцівок. Стан її стабільно важкий. Зловмисника затримали, призначено експертизи, допитуються очевидці та свідки події.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на Виноградарі двоє молодих людей з помсти підпалили чоловіка. Він помер від опіків.
Також повідомлялося, що в Києві після затримання у відділенні поліції померла жінка.