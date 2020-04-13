В Одеській області чоловік побив поліцейського за зауваження через відсутність маски

В Одеській області чоловік побив підполковника поліції за зауваження щодо знаходження в громадському місці без маски. Про це повідомляє "ТСН" із посиланням на поліцію в Одеській області.

Повідомляється, що інцидент стався в місті Біляївка під час здійснення патрулювання правоохоронцем.

"При виконанні службових обов'язків інспектор сектору реагування патрульної поліції Біляївського ВП зупинився, щоб зробити зауваження групі осіб, які перебували біля магазину без засобів захисту (масок). В цей же час туди під'їхав 23-річний правопорушник і, вийшовши з автомобіля, вдарив кілька разів поліцейського в обличчя", - повідомили в поліції.

В результаті інциденту поліцейський був госпіталізований до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку. Зловмисник був затриманий. При цьому він відмовився давати пояснення і проходити освідування на алкогольне сп'яніння.

За даним фактом відкрито справу за ч. ст 2. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Порушникові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що трьом церковникам поліція виписала адміністративні штрафи за порушення правил карантину - вони провели масові богослужіння 12 квітня. Ще 12 матеріалів вивчаються правоохоронцями.

Також повідомлялося, що в Миколаївській області чоловік погрожував дільничному ножем за зауваження через відсутність маски.