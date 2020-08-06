В Одеській області чоловік кинув гранату в гостей, поранено три особи

В Одеській області чоловік під час п'яної сварки кинув гранату у гостей. В результаті вибуху постраждали три особи.

Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області.

Повідомляється, що інцидент стався в селі Піщана Балтського району. За даними поліції, постраждали троє жителів Вінницької області, які приїхали в гості до знайомих, їх з осколковими пораненнями доставили в лікарню. Подія кваліфікували як замах на вбивство.

За попередніми даними, в ході розпиття напоїв та раптово виниклої сварки чоловік кинув у бік гостей гранату.

"В результаті вибуху тілесні ушкодження у вигляді численних рваних ран отримали двоє чоловіків 41 і 27 років та 30-річна жінка, які були доставлені в медичний заклад. Поки поранених госпіталізували, зловмисник з місця пригоди втік. Вживаються заходи по встановленню його місця знаходження та затримання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтавській області чоловік погрожував підірвати членів своєї родини; його затримали.