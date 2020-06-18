В Одеській області ізолювали район через спалах коронавірусу

В Одеській області в Болгарському районі зафіксували спалах коронавірусу. У зв'язку з цим там посилили карантинні обмеження.

Про це повідомляє прес-служба Болградської районної держадміністрації.

Як повідомляється, у Болгарському районі лабораторно підтвердили 84 випадки зараження COVID-19. Задля протидії поширенню інфекції було прийняте рішення від сьогодні заборонити регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом. Також в районі були закриті два села - Дмитрівка і Кринична.

Крім того, з 22 червня місцева влада забороняє функціонування ринків, роботу суб'єктів господарювання, що передбачає прийняття відвідувачів, в тому числі підприємств громадського харчування. Також припиниться робота закладів культури, торговельного та побутового обслуговування населення та інше.

Голова Одеської ОДА Максим Куций заявив, що найбільші осередки зараження в регіоні були зафіксовані в Одесі - 291, а також у Болградському та Подільському районах - 84 і 447 заражених відповідно. Загалом в області зареєстровано 1161 випадок, з яких одужали 513 людей.

Нагадаємо, в Україні до переходу до ослаблення карантинних обмежень не готові Київ і ще 10 областей.

Також раніше повідомлялось, що у деяких галузях можуть посилити карантин починаючи з 22 червня.

Раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні виявили новий антирекорд за кількістю нових захворювань, всього в країні понад 34 тисяч хворих.