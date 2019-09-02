В Одеській області яхта переїхала човен, є постраждалі

Після події яхта зникла з місця подій
В Одеській області яхта наїхала на човен з 2 людьми, після чого зникла з місця події. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.
Повідомляється, що яхта скоїла наїзд на риболовну човен з 2 людьми на борту, після чого покинула місце подій, залишивши рибалок в небезпеці. Подія відбулася ще в кінці серпня, проте розшукати судно вдалося лише зараз.
"Вимкнувши ходові вогні, яхта з місця події зникла, залишивши в небезпеці двох громадян. Постраждалі отримали тілесні ушкодження і могли загинути", - йдеться в повідомленні.
На даний момент поліція готує матеріали для відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, в березні РБК-Україна повідомляло, що у Кременчуці перекинувся човен з 5 людьми на борту. Внаслідок пригоди 4 особи загинуло.
Також повідомлялося, що в Туреччині були затримані двоє громадян України, які займалися нелегальним перевезенням мігрантів. Українці намагалися доставити морем в Європу мігрантів з Ірану, Іраку, Афганістану та Єгипту.