В Одеській області яхта переїхала човен, є постраждалі

В Одеській області яхта наїхала на човен з 2 людьми, після чого зникла з місця події. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що яхта скоїла наїзд на риболовну човен з 2 людьми на борту, після чого покинула місце подій, залишивши рибалок в небезпеці. Подія відбулася ще в кінці серпня, проте розшукати судно вдалося лише зараз.

"Вимкнувши ходові вогні, яхта з місця події зникла, залишивши в небезпеці двох громадян. Постраждалі отримали тілесні ушкодження і могли загинути", - йдеться в повідомленні.

Фото: яхта переїхала човен (npu.gov.ua)

На даний момент поліція готує матеріали для відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в березні РБК-Україна повідомляло, що у Кременчуці перекинувся човен з 5 людьми на борту. Внаслідок пригоди 4 особи загинуло.

Також повідомлялося, що в Туреччині були затримані двоє громадян України, які займалися нелегальним перевезенням мігрантів. Українці намагалися доставити морем в Європу мігрантів з Ірану, Іраку, Афганістану та Єгипту.