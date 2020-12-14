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В Одеській області в ДТП постраждали семеро людей

Одеська область, Понеділок 14 грудня 2020 09:46
В Одеській області в ДТП постраждали семеро людей
Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У неділю, 13 грудня, в Одеській області біля села Залізничне сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автівок Daewoo Lanos і Renault. У результаті аварії постраждали семеро людей, з них троє - діти.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, після зіткнення автомобіль Daewoo злетів в кювет. В салоні перебували чоловік з дружиною і троє їхніх дітей від чотирьох до восьми років. Усіх їх госпіталізували.

Крім того, травмувалися і двоє чоловіків, які перебували в Renault, - водій і один з двох пасажирів. Їх також відвезли в медустанову.

За фактом аварії правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються усі подробиці та обставини аварії.

Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 12 грудня у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю евакуатора і вантажівки. Тоді загинули дві людини.

Разом з тим у Хмельницькій області легковий автомобіль злетів у кювет і перекинувся, в результаті ДТП загинули три людини.

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