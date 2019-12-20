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В Одеській області в ДТП з мікроавтобусом загинули двоє людей

Новини » Надзвичайні події     20.12.2019 - 16:18
В Одеській області в ДТП з мікроавтобусом загинули двоє людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждали ще троє людей

В Одеській області на 220 км автотраси Одеса-Рені сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Слідчі встановили, що 31-річний водій мікроавтобуса Ford Transit біля села Утконосівка Ізмаїльського району здійснив наїзд на невідомого чоловіка, після чого виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з зустрічним автомобілем Toyota Camry.

Внаслідок ДТП пішохід та 46-річний водій легковика загинули на місці. Водія мікроавтобуса госпіталізовано до міської лікарні, а двом його пасажирам медичну допомогу надали на місці аварії.

За даним фактом слідчі відкрили провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюватимуть усі обставини події.

Раніше повідомлялося, що у четвер вночі, 19 грудня, у Пустомитівському районі Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинув пішохід.

РБК-Україна писало, що прокуратура повідомила про підозру водієві автобуса, якого звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до дорожно-транспортної пригоди в Чернігівській області, в якій загинули 3 людини і 14 отримали поранення.

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