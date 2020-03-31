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У Одеській обл. ще два хворих на COVID-19, обидва закордон не виїжджали

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 04:51
У Одеській обл. ще два хворих на COVID-19, обидва закордон не виїжджали
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також заражені раніше не контактували з хворими на коронавірус

Лабораторний центр МОЗ в Одесі ввечері 30 березня отримав ще два позитивних результати дослідження на COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Одеської ОДА Максима Куцого.

Діагноз підтверджено у чоловіка 1960 р.н. з села Нерубайське та жінки 1947р.н. з Одеси. Обидва закордон не виїжджали та, з їхніх слів, із хворими на COVID-19 не контактували. До госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом та ходила на міські ринки. Хворі перебувають у Одеській міській інфекційній лікарні.

На даний момент в Одеській області лабораторно підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19.

РБК-Україна писало, що в Україні станом на 22:00 30 березня лабораторно підтверджено 548 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Всього 8 чоловік вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, протягом доби у Тернопільській області кількість хворих коронавірусом COVID-19 зросла на 18 осіб. У понеділок, 30 березня, в області зареєстровано 78 хворих. Найбільше хворих у Монастириському районі - 58 осіб.

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