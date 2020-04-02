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Одеський порт і стивідори допомагають у боротьбі з коронавірусом

Новини » Прес-релізи     02.04.2020 - 10:27
Одеський порт і стивідори допомагають у боротьбі з коронавірусом
В Асоціації стивідорів Одеського порту розповіли, як допомагають боротися з коронавірусом

Асоціації стивідорних компаній Одеського активно включилася в роботу обласного Штабу по боротьбі з коронавірусом COVID-19. Так, тільки у другій половині березня на оснащення опорних лікарень і придбання захисних костюмів для бригад швидкої допомоги та персоналу медзакладів стивідори перерахували декілька мільйонів.

Портовики координують свої гуманітарні акції з найбільшою на Півдні України волонтерською організацією "Корпорація монстрів" (визнана UNISEF) і з вищеназваним Штабом, до якого оперативно надходить актуальна інформація про потреби лікарень міста й області, станцій швидкої допомоги т.д.

На заклик Штабу одним з перших відгукнувся колектив компанії "Бруклін Київ" та її президент Юрій Губанков - компанія закупила 40 000 респіраторів на суму близько 3 млн грн.

"Сьогодні "Бруклін" на постійній основі надає допомогу транспортом міського Штабу. 30 березня 2020 р. компанія "Бруклін-Київ" придбала 500 масок-щитків з 10 змінними екранами для кожного. Загальна вартість - 240 тис. грн. 300 масок передані в лікарні Водників, 200 - в Чорноморськ. Зараз на прохання лікарні Водників компанія закуповує ємності для дезінфекції захисних костюмів і партію дезінфекційних килимків", - коментує представник Асоціації стивідорів Одеського порту Світлана Ярова.

Крім цього, компанії "Контейнерний Термінал "Одеса" і "Новотех-Термінал" проплатили рахунок на суму 2,5 млн грн - на придбання ще 50,4 тис. респіраторів для пологового будинку №5, міської клінічної лікарні №1, обласної, інфекційної та дитячої обласної лікарні. Зараз інші стивідорні компанії порту також розглядають можливість подальшої участі у проекті.

Також Асоціація стивідорів продовжує активно працювати в рамках всесвітньої акції по боротьбі з коронавірусом COVID-19 - "Залишайтеся вдома!". Ця робота спрямована на соціальну підтримку ветеранів Одеського порту, які першими потрапили в зону ризику і вимушені були самоізолюватися у власних квартирах. На сьогодні ветеранська організація порту налічує близько 1000 осіб. Для цієї категорії закуповуються продуктові набори, які волонтери з-поміж працюючих співробітників Одеського порту розвозять по домівках пенсіонерів, повідомила координатор проекту "Залишайтеся вдома!" від Асоціації стивідорів Одеського порту Олена Гиряєва.

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