В Одесі запрацюють три нові центри вакцинації. Там можна буде обрати вакцину

В Одесі відкривають три нові центри вакцинації проти коронавіруса. Щеплення можна отримати в житловому масиві "Райдужний", а також в торговельних центрах "Епіцентр" та "Нова лінія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України у Facebook.
На вибір доступні три вакцини: AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.
Нові локації та графік роботи:
Для того, аби отримати щеплення, необхідно мати при собі паспорт, іденифікаційний код та мобільний телефон. Попередній онлайн-запис на щеплення доступний через систему Helsi.
Нагадаємо, днями у Києві відкрили ще один центр масової вакцинації проти COVID-19 у ТРЦ.