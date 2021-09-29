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В Одесі запрацюють три нові центри вакцинації. Там можна буде обрати вакцину

Автор: Инна Собора

В Одесі відкривають три нові центри вакцинації проти коронавіруса. Щеплення можна отримати в житловому масиві "Райдужний", а також в торговельних центрах "Епіцентр" та "Нова лінія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України у Facebook.

На вибір доступні три вакцини: AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.

Нові локації та графік роботи:

  • ТЦ "Епіцентр" - просп. Небесної Сотні, 99, субота-неділя з 10:00 до 16:00, тел.: 050 10 16 396.
  • ТЦ "Нова лінія" - Київське шосе, 8/2, субота з 10:00 до 17:00, тел.: 068 202 48 95.
  • Таїровський КДЦ - с.Лиманка, ж/м Радужний, 21, понеділок, середа, п'ятниця з 10:00 до 16:00.

Для того, аби отримати щеплення, необхідно мати при собі паспорт, іденифікаційний код та мобільний телефон. Попередній онлайн-запис на щеплення доступний через систему Helsi.

Нагадаємо, днями у Києві відкрили ще один центр масової вакцинації проти COVID-19 у ТРЦ.

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ОдесаКоронавірусВакцинація