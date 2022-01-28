В Одесі під час демонтажу будівлі загинув один робітник, ще двоє постраждали

"Сьогодні в Одесі під час демонтажу будівлі колишнього гуртожитку цементного заводу постраждали три працівники", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце події, транспортували за допомогою спеціальних ніш одного з постраждалих, у якого виявили відкритий переломом кінцівки, з третього поверху будівлі та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

"На жаль, один з постраждалих загинув у кареті швидкої", - йдеться в повідомленні.

Фото: в Одесі під час демонтажу будівлі загинув один робітник (facebook.com/MNS.GOV.UA)