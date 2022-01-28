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В Одесі під час демонтажу будівлі загинув один робітник, ще двоє постраждали

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П'ятниця 28 січня 2022 14:19
В Одесі під час демонтажу будівлі загинув один робітник, ще двоє постраждали Фото: в Одесі під час демонтажу будівлі загинув один робітник (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

В Одесі під час демонтажу будівлі постраждали троє робітників. Один з них помер у кареті швидкої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні в Одесі під час демонтажу будівлі колишнього гуртожитку цементного заводу постраждали три працівники", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце події, транспортували за допомогою спеціальних ніш одного з постраждалих, у якого виявили відкритий переломом кінцівки, з третього поверху будівлі та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

"На жаль, один з постраждалих загинув у кареті швидкої", - йдеться в повідомленні.

Фото: в Одесі під час демонтажу будівлі загинув один робітник (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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