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В Одесі лікар організувала "бізнес" із виготовлення фейкових COVID-сертифікатів

Автор: Іванна Шовкун

Правоохоронні органи викрили схему з виготовлення та розповсюдження підроблених COVID-сертифікатів про вакцинацію. Її організувала лікарка за допомогою посередника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора України в Facebook.

Злочинну схему викрили прокурори Суворівської окружної прокуратури міста Одеса. За їхніми даними, підробкою документів займалася медик одного із Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Вона залучила до "справи" посередника, який збирав замовлення та передавав за них гроші - 2 000 гривень за сертифікат. Лікар, у свою чергу, вносила в електронну медичну систему HELSI неправдиву інформацію, не роблячи щеплення. Сама система вже автоматично формувала сертифікат у додатку "Дія". Паперовий підроблений документ можна було отримати у посередника.

Правоохоронці провели обшуки на робочому місці та вдома у спільників. У них знайшли та вилучили телефон із листуваннями з клієнтами, банківські картки, на які приходила оплата фейкових сертифікатів, оргтехніку та медичну документацію із записами про псевдовакцинацію.

Фото: в Одесі медик організувала "бізнес" із виготовлення підроблених документів (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ в Дніпрі викрили лікаря, який підробляв сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Також турагентство у Бердянську продавало підроблені COVID-тести.

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