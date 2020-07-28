В Одесі на водоканалі виявили спалах коронавірусу

В Одесі на підприємстві "Інфоксводоканал", яке займається водопостачанням міста, у шістьох співробітників виявили коронавірусну інфекцію. Наразі підприємство працює в штатному режимі, проводиться дезінфекція.

Про це повідомляє "Думська".

Таким чином, серед усіх заражених COVID-19 підтвердили у двох інженерів, в одного співробітника інформаційного центру та в одного співробітника служби водозбуту. Цю інформацію також підтвердив прессекретар "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан, який зазначив, що спалах виявили під час планового тестування співробітників.

"Усі вони безсимптомні. Це співробітники адміністративного офісу. Після підтвердження діагнозу їх відправили на самоізоляцію", - сказав Чабан.

Нагадаємо, один зі співробітників Господарського суду Одеської області захворів на коронавірус, після чого там встановлюють коло контактних осіб і проводяться тестування.

Крім того, сьогодні у Вінницькій обласній лікарні імені Миколи Пирогова стався спалах коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в Україні фіксують окремі спалахи коронавірусу: серед таких - університети, гуртожитки і церковні монастирі.