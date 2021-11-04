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В Одесі водій на смерть збив підлітка і втік

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одесі ввечері 4 листопада водій збив двох пішоходів і зник з місця ДТП. Один з них - 15-річна дівчина - загинула, а 21-річний хлопець отримав травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеське районне управління поліції.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Opel скоїв наїзд на молодих людей на пішохідному переході. З місця ДТП він зник. Для його затримання в місті оголошували план "Перехоплення".

В результаті аварії загинула 15-річна дівчина. Також травми отримав 21-річний хлопець. Його госпіталізували з переломом ноги.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки, керуючих транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Пізніше в поліції повідомили, що оголошений в розшук автомобіль виявлений кинутим на вулиці Луніна. План "Перехоплення" по місту скасували. Пошуки водія тривають.

Фото: в Одесі на смерть збили 15-річну дівчину, оголошено план "Перехоплення" (od.npu.gov.ua)

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